Donald Trump, Orta Doğu seyahati öncesinde Netanyahu'nun temsilcisiyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu seyahati öncesinde İsrail Stratejik İşler Bakanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisi Ron Dermer ile görüştüğü kaydedildi.

İsrail'deki Walla News sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun temsilcisi Dermer, İran ile müzakereler ve Gazze'ye saldırılar hakkında görüştü.

Beyaz Saray'da gerçekleştiği belirtilen görüşmenin, Trump'ın Orta Doğu seyahati ve Umman'ın başkenti Maskat'ta 11 Mayıs'ta İran ile ABD arasında düzenlenmesi beklenen müzakerelerin 4. turu öncesinde yapıldığı ifade edildi.

Yemen'deki Husiler ve ABD arasında 6 Mayıs'ta Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes anlaşmasına varılması sonrasında yapılan görüşmenin "Trump ve Netanyahu arasındaki güven ve koordinasyon boşluklarını ortaya koyduğu" ve "Trump'ın ateşkesin İsrail'e yönelik saldırıları kapsamamasından Tel Aviv'in derin endişe duyduğu" ifadelerine yer verildi.

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ABD ve İran arasındaki müzakerelere "Netanyahu'nun şüpheyle yaklaştığı" ve "Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için askeri seçeneği değerlendirmesini istediği" aktarıldı.

Öte yandan İsrailli gazeteci Amichai Stein, sosyal medya hesabından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gelecek hafta İsrail’e yapması planlanan ziyaretinin iptal edildiğini paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.