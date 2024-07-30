Donald Trump, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni için 'rezalet' dedi

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki gösteriler için "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki seçimlerde aday gösterdiği Donald Trump, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışındaki gösteriler için "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm" dedi.

Trump, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2028'DE BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

"Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm" diyen Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda 'böyle bir şeyin' yaşanmayacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da gösterileri sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Johnson, "Dün gece, Son Akşam Yemeği ile alay edilmesi, Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini izleyen dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için şoke edici ve aşağılayıcıydı" dedi.