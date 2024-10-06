Donald Trump, suikast girişimine uğradığı alanda miting düzenledi

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi düzenledi.

Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk eşlik etti.

Trump, destekçilerine "Her zamankinden daha güçlü, daha gururlu, daha kararlı, birlik içinde ve zafere daha yakın olduklarını" göstermek için Butler'da yeniden miting düzenlediğini ifade etti.

ELON MUSK'I SAHNEYE ÇAĞIRDI

Musk ise bir tarafta merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise "suratından kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini" öne sürdü.

Musk, "Sizi kimin temsil etmesini istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Musk, 2024 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçimlerden biri olduğunu, Demokratların özgür ifadeyi yok etmeye çalıştığını savundu.

Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu kaydeden Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Vance ise burada yaptığı konuşmada, 13 Temmuz'u hiç unutmayacaklarını belirterek, "En kötüsünden korktuk ama Başkan Trump yumruğunu kaldırıp 'savaşa devam' dediğinde her şeyin yolunda olduğunu anladık. Burada olan gerçek bir mucizeydi" dedi.

"Bizi kimse durduramayacak" diyen Vance, "Harris, sen ne hakla demokrasiye yönelik tehditten bahsedebilirsin? Donald Trump demokrasi için kurşun yedi. Sen ne yaptın?" sorusunu yöneltti.

Mitingde, 1 dakikalık saygı duruşuyla Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve olayda yaralanan James Copenhaver ve David Dutch da anıldı.

İKİ KEZ SUİKAST GİRİŞİMİNE MARUZ KALMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

15 Eylül akşamı ise Trump'ın Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu açıklanmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.