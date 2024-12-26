"Donald Trump, Suriye'de asker tutmak istemeyecek"

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, Türkiye ile YPG arasında bir anlaşma isteyeceğini aktaran Ford, "Donald Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

FORD'DAN KANDİL AÇIKLAMASI

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford, örgütün Kandil Dağı'ndan gelen kadrolarının, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin elindeki bölgede çok güçlü role sahip olduğunu belirtti.

Ford, "Suriye'de Kürt nüfusunun olduğu bölgeden konuştuğum kişiler, Kandil'in orada çok güçlü bir role sahip olduğunu, genellikle de hemen perde arkasında yer aldıklarını söyledi" diye konuştu.

Ford, "Bölgede ileriye dönük herhangi bir otorite, siyasi otorite veya askeri otorite pozisyonuna sahip olmayı beklememeliler. Yani bunun sona ermesi gerekiyor" dedi.