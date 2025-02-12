Donald Trump'tan AP'ye 'Meksika Körfezi' sansürü: Oval Ofis'e alınmadılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme kararının basın üzerndeki etkileri de sürüyor.

Trump yönetimi, bu isim değişikliğini benimsemeyen haber ajansı The Associated Press'i (AP) Oval Ofis'teki bir etkinliğe almayarak cezalandırdı.

AP: "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AĞIR DARBE"

AP'nin başredaktörü Julie Pace, yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın ajansın "Meksika Körfezi" adını kullanmaya devam etmesi halinde etkinliğe erişimlerini engelleyeceğini bildirdiğini belirtti. Pace, "Bunun basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olduğuna inanıyoruz. Kamuoyunun tarafsız habere erişim hakkı engelleniyor" dedi.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), AP muhabirinin Oval Ofis'e alınmamasına sert tepki gösterdi. WHCA Başkanı Eugene Daniels, "Beyaz Saray, haber organizasyonlarının haberleri nasıl raporlayacağına karışamaz ve editöryal kararlar nedeniyle gazetecileri cezalandıramaz" ifadelerini kullandı.

TRUMP VE MUSK’TAN BASIN ÜZERİNDE YENİ BASKILAR

Oval Ofis’te düzenlenen ve AP’nin davet edilmediği etkinlikte, Trump ve Elon Musk kamu sektöründe köklü değişimleri tartıştı. Trump, hükümetin basın üzerindeki yetkisini sorgulayan sorulara yanıt vermekten kaçınırken, Musk "halkın devrim istediğini" söyledi.

MEKSİKA KÖRFEZİ'Nİ YENİDEN ADLANDIRMA KARARI

Trump, başkanlığa başladıktan hemen sonra, Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştiren bir kararname imzalamıştı. Ancak AP, bu değişikliği resmen kabul etmeyerek "orijinal ismi" kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

AP, Meksika Körfezi ismini kullanmaya devam edeceğini duyururken, Reuters gibi bazı ajanslar haberlerinde hem eski hem yeni ismi not düşerek kullanma yolunu seçti. Ancak Google, harita hizmetlerinde değişikliği benimseyerek "Amerika Körfezi" ismini kullanmaya başladı.