Donald Trump'tan ateşkes açıklaması: İki ülke de ihlal etti, özellikle İsrail'den memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trumpi hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail'in hem de İran'ın saatler önce ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini ve iki ülkeden de ama 'özellikle İsrail'den memnun olmadığını' söyledi.

Lahey'deki NATO zirvesine gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, İsrail'in anlaşmayı kabul ettikten hemen sonra “yükünü boşalttığını” söyledi.

İran'la ilgili olarak ise Trump, ülkenin nükleer kapasitesinin bittiğini ve nükleer programını asla yeniden inşa etmeyeceğini söyledi.

"NE HALT ETTİKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Reuters'ın haberine göre Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken “İsrail'i sakinleştirmem lazım” dedi ve şunları söyledi:

"İsrail, anlaşmayı yapar yapmaz ortaya çıktı ve daha önce hiç görmediğim türden, gördüğümüz en büyük bombaları yağdırdı. Temelde o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşan iki ülke var ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar.”

NE OLMUŞTU?

ABD, gece saatlerinde İsrail ve İran'ın ateşkes üzerinde mutabakat sağladığını duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi bozduğunu ve İsrail'e füzeyle saldırı düzenlediğini açıklamış, misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran ise saldırı iddiasını reddetmişti.