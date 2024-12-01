Donald Trump'tan BRICS ülkelerine gümrük tarifesi tehdidi: "Kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu BRICS ülkelerini yüzde yüzlük gümrük tarifleriyle tehdit etti.

Trump, yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin sona erdiğini söyledi.

Trump, BRICS ülkelerinin, yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istediklerini belirtti.

"BRICS'İN DOLARIN YERİNİ ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar" diyen Trump, "ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli” ifadelerini kullandı.