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Donald Trump'tan dikkat çeken paylaşım: "Yarın büyük bir gece olacak"

Zelenski ile geriliminden sonra Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Trump, 'Yarın büyük bir gece olacak' paylaşımında bulundu.

Dünya
  • 03.03.2025 16:36
  • Giriş: 03.03.2025 16:36
  • Güncelleme: 03.03.2025 16:44
Kaynak: İHA
Donald Trump'tan dikkat çeken paylaşım: "Yarın büyük bir gece olacak"
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" paylaşımı ile dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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