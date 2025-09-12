Donald Trump'tan 'idam' mesajı: Charlie Kirk'ü öldüren kişi yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'i öldüren kişinin 'büyük olasılıkla' yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan zanlının 'oldukça büyük ihtimalle' Kirk'ü öldüren saldırgan olduğunu bildiren Trump, söz konusu cinayeti 'iğrenç bir suikast' olarak nitelendirdi.

"UMARIM İDAM CEZASI ALIR"

Trump, Fox News'e verdiği röportajda “Büyük ihtimalle O'nu yakaladık” dedi ve şüpheliyi tanıyan bir kişinin saldırganı ihbar ettiğini ekledi. Fox News ile yaptığı röportajda Trump, saldırgana idam cezası verilmesini umduğunu söyledi.

Trump, “kolluk kuvvetleriyle ilgisi olan bir bakanın” saldırganı tanıdığını iddia etti. Trump'ın açıklamalarına göre saldırganın babası, çocuğunu polise gitmeye ikna etti. Trump, “Onlar, bunu yapan kişi olduğunu düşündükleri birini buldular” diye ekliyor.

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Kirk, 10 Eylül'de Salt Lake City'nin yaklaşık 65 km güneyindeki Utah Valley'de 3.000 kişinin önünde konuşacağı “Prove Me Wrong” (Beni Yanılttığını Kanıtla) başlıklı bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. FBI ve eyalet yetkilileri, saldırganın cinayeti işlediği etkinliğin başlamasından birkaç dakika önce kampüse geldiğini söylediler.

POLİSTEN 1 GÜN BOYUNCA KAÇTI

Yetkililer basın toplantısında, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin Kirk'e ateş etmeden önce merdivenlerden çıkarak çatıya çıktığını gördüklerini söylediler. Silah haklarının sadık bir savunucusu olan Kirk, kitlesel silahlı saldırılarla ilgili bir soruya cevap verirken boynuna kurşun isabet etti. FBI özel ajanı Robert Bohls, saldırganın çatıdan atlayarak komşu mahalleye kaçtığını söyledi.

Kirk'ün katili, Çarşamba günü Orem'deki Utah Valley Üniversitesi'nde bir keskin nişancı tarafından tek el ateş edilerek öldürüldükten sonra 24 saatten fazla bir süre polis ve federal ajanlardan kaçmayı başardı.