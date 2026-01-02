Donald Trump'tan İran'a tehdit: Silahımız dolu ve gitmeye hazırız

İran'da rejim karşıtı protestolar yayılırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "vurmakla" tehdit etti.

Truth social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran, alışık olduğu üzere, barışçıl protestocuları vurur ve şiddetle öldürürse, Amerika Birleşik Devletleri onları kurtarmaya gelecektir. Silahımız dolu ve gitmeye hazırız."

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tahran’daki büyük çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla başlayan protestolar, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla rejim karşıtı bir görünüm kazanarak hızla ülke geneline yayıldı.

ÖĞRENCİLER KATILDI

İran’daki protestolar, Karaj, Hemedan, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirmanşah, Keşm ve Malard gibi birçok kente sıçradı. Üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla protestolar giderek siyasi bir kimlik kazanırken gösterilerde “Diktatöre ölüm” sloganları atıldı. Bazı yerlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İran işçi hareketine yakın ILNA haber ajansı, 7’si Tahran olmak üzere ülke çapında 10 üniversitede protestolar yapıldığını aktardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin ABD yaptırımlarına işaret ederek “Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir” dedi.

PEZEŞKİYAN: SUÇLUYU BAŞKA YERDE ARAMAYALIM

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.