Donald Trump'tan İran'a tehdit: Sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından sosyal medya hesabındna yeni bir açıklama yaptı.

Pazar günü ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer görüşmeleri hatırlatan Trump, anlaşmanın sağlanması için İran'ı tehdit etti.

Trump, "Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı" dedi.

İsrail'in saldırısını "Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek" sözleriyle öven Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"İran’a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert ifadelerle ‘sadece yapın’ dedim. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar. ABD, açık ara farkla, ‘dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatını üretiyor’ dedim ve İsrail’in bu teçhizatın büyük bir kısmına sahip olduğunu, daha fazlasının da yolda olduğunu belirttim. Onların (İsrail’in) bunu nasıl kullanacaklarını çok iyi bildiklerini de ekledim. Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek. Zaten büyük ölümler ve yıkımlar yaşandı. Bu katliamı durdurmak için hâlâ zaman var. Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Daha fazla ölüm olmasın, daha fazla yıkım olmasın. Sadece yapın, çok geç olmadan."