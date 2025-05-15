Donald Trump'tan Türkiye ziyareti açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yarın (16 Mayıs Cuma) Türkiye'ye olası ziyaretine ilişkin konuştu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul'da yapılacak barış müzakerelerine dair "Gitmeyi düşünüyordum ancak bugün ve yarın programım var. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı" ifadesini kullandı.

Trump, İstanbul barış müzakerelerine katılım durumuna ilişkin, “Eğer ki bir şeyler (gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim” dedi

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada 15 Mayıs Perşembe günü (bugün) Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.