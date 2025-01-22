Donald Trump'tan Ukrayna yorumu: "Neyiz biz, aptal mıyız? Sanırım cevap evet"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yemin ederek görevine başlayan Başkan Donald Trump, ülkesinin bir önceki dönemdeki Ukrayna politikasını eleştirdi.

Kendisinin görevde olması durumunda Ukrayna'da savaş çıkmayacağını öne süren Trump, Avrupa Birliği'nin Ukrayna için daha fazla ekonomik katkı sunması gerektiğini söyledi.

İlk gününde yabancı ülkelere yönelik 'dış kalkınma yardımlarının' 90 günlüğüne askıya alınmasını öngören bir kararnameye imza atan Trump, Ukrayna'ya yapılan yardımların devam edip etmeyeceğine yönelik soruları yanıtladı.

Trump, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'nin ödediğinden çok daha fazlasını vermesi gerekiyor, Biden yönetiminde 200 milyar dolar ödedik. Aramızda bir okyanus var değil mi? Avrupa Birliği bizim gibi olmalı. Biz Avrupa Birliği'nden 200 milyar dolar daha fazla parayla oradayız. Yani neyiz biz, aptal mıyız? Sanırım cevap evet."

"BEN OLSAYDIM UKRAYNA'DA SAVAŞ ÇIKMAZDI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Trump, “Savaş hiç başlamamalıydı. Eğer yetenekli bir başkanınız olsaydı, ki yoktu, savaş çıkmazdı. Ben başkan olsaydım Ukrayna'daki savaş asla yaşanmazdı" dedi.

Putin ile 'birbirlerini anladıklarını' söyleyen Trump, "(Putin) Biden'a saygısızlık etti. Çok basit" ifadelerini kullandı.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ukrayna'daki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu ileri süren Trump, "Zelenski ile görüşüyoruz. Çok yakında Başkan Putin'le de görüşeceğiz ve işlerin nasıl yürüdüğünü göreceğiz" diye konuştu.

Zelenski'nin 'barış' istediğini dile getiren Trump, sözlerini şöyle tamamladı: