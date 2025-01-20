Donald Trump'tan yemin töreni öncesi miting: Biden'a gönderme yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bugün yapılacak yemin töreni için toplanan destekçileriyle Capital One Arena spor salonundaki mitingde bir araya geldi.

Donald Trump, konuşmasının bir bölümünde Ortadoğu'dan gelen ateşkes haberinin sevindirici olduğunu ve ilk esirlerin serbest bırakıldığını söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı Trump, "Bu haftanın en güzel olayı, Orta Doğu’da kalıcı barışa yönelik ilk adım olarak (Gazze'de) bir ateşkes anlaşmasına ulaşmamızdı. Bu ateşkes anlaşması, yalnızca (2024) kasım ayındaki tarihi seçim zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi" diye konuştu.

Gazze'deki ateşkesin Joe Biden yönetiminden ziyade kendi ekibinin başarısına bağlı olduğunu savunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.

Trump, Joe Biden yönetimine de gönderme yaparak, "Yeni yönetimimiz, Ortadoğu’da bunların hepsini üç aydan kısa bir sürede başardı. Daha başkan olmadan, onların dört yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık" dedi.