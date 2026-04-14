Donald Trump, tartışmalı “İsa” görselini sildi: “Doktor sandım”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında kendisini İsa peygambere benzer bir figür olarak gösteren görseli paylaşmasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine sildi.

Trump, görseldekinin ’’doktor olarak resmedildiğini sandığını” iddia etti.

ABD’de pek çok farklı toplum kesimi, Trump için hazırlanan görsele tepki göstermişti.

"ÖZÜR DİLEMEYE GEREK YOK"

“Onu doktor olarak gördüm… İnsanları iyileştiren biri gibi” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, paylaşımı “insanların kafası karıştığı için” kaldırdığını belirtti ancak özür dilemeye gerek duymadığını kaydetti.

Trump’ın, beyaz-kırmızı dini bir cübbe içinde, elinden etrafında bir ışık halesiyle hasta bir adama dokunurken tasvir edildiği yapay zeka ile üretilen görseli içeren paylaşımı, ABD’nin İran’la sürdürdüğü savaş politikasını eleştiren Papa 14. Leo’ya yönelik tehditkar bir mesajının hemen ardından yapmıştı. ABD Başkanı, Papa’nın Vatikan’daki konumuna kendisi sayesinde geldiğini iddia etti.