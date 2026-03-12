Donald Trump tribünde yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Commanders’ın NFL maçında konuşma yapacağı sırada tribünlerden gelen protesto ve yuhalamalarla karşılaştı.

Sosyal medyada hızlıca yayılan görüntülerde, Trump’ın yüksek gürültüden dolayı kısa süreliğine kendi sesini duymakta güçlük çektiği görüldü. Görüntülerde bir kişinin Trump'a "hain" diye bağırdığı görüldü.