Donald Trump tribünde yuhalandı
ABD Başkanı Trump NFL maçında konuşma yaparken tribünler tarafından protesto edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump tribünde protesto edilip yuhalandıhttps://t.co/bKSndTWzcJ pic.twitter.com/9ZzXDa48Fy— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 12, 2026
ABD Başkanı Donald Trump, Washington Commanders’ın NFL maçında konuşma yapacağı sırada tribünlerden gelen protesto ve yuhalamalarla karşılaştı.
Sosyal medyada hızlıca yayılan görüntülerde, Trump’ın yüksek gürültüden dolayı kısa süreliğine kendi sesini duymakta güçlük çektiği görüldü. Görüntülerde bir kişinin Trump'a "hain" diye bağırdığı görüldü.