Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Donald Trump tribünde yuhalandı

ABD Başkanı Trump NFL maçında konuşma yaparken tribünler tarafından protesto edildi.

Dünya
  • 12.03.2026 21:12
  • Giriş: 12.03.2026 21:12
  • Güncelleme: 12.03.2026 21:19
Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Commanders’ın NFL maçında konuşma yapacağı sırada tribünlerden gelen protesto ve yuhalamalarla karşılaştı.

Sosyal medyada hızlıca yayılan görüntülerde, Trump’ın yüksek gürültüden dolayı kısa süreliğine kendi sesini duymakta güçlük çektiği görüldü. Görüntülerde bir kişinin Trump'a "hain" diye bağırdığı görüldü.

BirGün'e Abone Ol