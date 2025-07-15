Donald Trump: "Ukrayna savaşında kimsenin tarafında değilim, sadece ölümleri durdurmak istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya uzun menzilli JASSM füzelerinin gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti.

Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya'ya tanınan 50 günlük müzakere süresini "çok uzun değil" şeklinde değerlendiren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Moskova'ya saldırmaması gerektiğini de vurguladı.

Trump, "Ben kimsenin tarafında değilim, sadece ölümleri durdurmak istiyorum" dedi.