Donald Trump yanıtladı: ABD, İran-İsrail çatışmalarına dahil olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran-İsrail çatışmalarına dahil olup olmayacağına dair soruya, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor" yanıtını verdi.

Trump, İran’ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" dedi. Ayrıca İran’ın tamamen savunmasız kaldığını belirterek, "İran’ın hiçbir hava savunması yok" dedi.

Trump, "Haftaya büyük şeyler olabilir. Ne olacağını göreceğiz, hiçbir şey bitmiş değil" diye ekledi. Ayrıca, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, Putin'in İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklif ettiğini söyledi.

Trump, "Artık sabrım kalmadı. Netanyahu'ya 'devam et' dedim" ifadelerini kullanarak, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e "iyi şanslar" dedi.

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