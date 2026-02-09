Donald Trump yine ayrımcılık yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan Futbolu Ligi (NFL) yöneticileri ve organizatörlerini hedef aldı.

Trump, Super Bowl devre arası gösterisini beğenmediğini belirterek, “Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri” dedi.

"ABD'YE HAKARET"

Gösteriyi “Amerika’nın büyüklüğüne hakaret” olarak nitelendiren Trump, şovun ABD’nin 'değerlerini' yansıtmadığını savundu.

Devre arası performansında sahne alan Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny'yi ayrımcı bir dille eleştiren Trump, “Kimsenin ne söylendiğini anlamadım” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, “Danslar iğrençti, özellikle ABD’de ve dünyanın dört bir yanında izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil” diye konuştu.

Bad Bunny, Trump’ın sınır dışı politikalarına yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor ve 2024 başkanlık yarışında Kamala Harris’e destek verdi.