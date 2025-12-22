Donan göletin yüzeyindeki buzu motorlu testere ile kesti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, buz tutan Gezen Göleti’nin üzerinde yürüyen gruptan bir kişinin motorlu testereyle buzu kestiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ulus ilçesine 35 kilometre mesafedeki 1450 rakımlı Gezen Yaylası’ndaki Gezen Göleti buz tuttu. Hafta sonu aileleriyle birlikte bölgeye gezmeye giden bazı doğaseverler gölün üzerinde yürüdü. Gruptan bir kişi, gölün üzerinde motorlu testere ile buzu kesti. Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu görülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

