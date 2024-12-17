Doncic’ten 45 sayı, 11 ribaunt, 13 asist

Spor Servisi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 143-133 yendi. Mavericks, Doncic'in 45 sayı, 11 ribaunt, 13 asistlik ‘triple-double’ performansıyla Warriors deplasmanında galip geldi. Sezonun 17. galibiyetini alan Mavericks'te Klay Thompson 29 ve Kyrie Irving 21 sayı attı.

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden Mavericks 21, Warriors ise 27 isabet buldu. Toplamda kaydedilen 48 üç sayı isabeti, NBA rekoru olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan 16 ribaunt alan Davis'in 40 sayısı Lakers'ı galibiyete taşıdı.