Dondurma dağıtmaya MEB engeli

Okulun son gününde Güzelbahçe Belediyesi,, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün engeline takıldı. Sabah saatlerinde okullarda dondurma ve hamburger kartı dağıtımı gerçekleştiren Belediye’ye öğleden sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtım yapamazsınız engeli geldi.

Belediyeye bağlı Güzbel Cafeler’de çocukların ücretsiz olarak faydalanması için hamburger ve içecek ile okulda dağıtılacak dondurma İlçe milli eğitim müdürlüğü engelini geçemedi. Öğrenciye dondurma ve hamburger dağıtımına Belediye’ye yönelik “Bu dağıtımı yapamazsınız” şeklinde bir uyarı yapıldı. Öğrencilerin yüzünü güldüren bir dayanışma adımına karşı sergilenen bu tavırı doğru bulmayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün burada biz öğrencilerimize dondurma ve hamburgerlerini dağıtacaktık. Ama Engellediler. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler” diye konuştu.

Yasakçı zihniyetin karşısında olacaklarını söyleyen Günay, “Güzelbahçe‘de bugün öğretim yılının son günü olduğundan çocuklarımızın karne sevincine bir sevinçte biz katalım dedik. Güzelbahçe Belediyesi olarak bugün çocuklara dondurma ve birer tane hamburger ve içecek kartı dağıtıyorduk. Ama bugün İlçe Milli Eğitim‘den gelen talimatla yasaklandı. Okul içine bizi almıyorlar. Biz de okulun şu an kapısının önünde çocukların çıkmasını bekliyoruz. Çocuklarımıza dondurmalarını, hamburgerlerini ve içeceklerini okulun kapısının önünde vereceğiz. Ne yaparsa yapsınlar bizi engelleyemez bu çocuklarımıza gereken hediyeyi gereken ihtiyaçlarını her zaman karşıladık bugün de karşılamaya devam edeceğiz. Biz burada bekliyoruz çocuklar da içeride bizi bekliyorlar tören biter bitmez çocuklarla buluşacağız” dedi.

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Yelkideki okullarda dağıtımın ardından bu engelle karşılaştıklarını söyleyen Günay, “Sabah Yelkideki okullardan başladık dağıtmaya başladık. Daha sonra Milli Eğitim talimat vermiş içeri almıyorlar. Biz de şaşırmıyoruz. Ama burada yine dağıtacağız. Her türlü engellemelere karşı bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.