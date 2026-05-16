‘Dondurmam Gaymak’ devam filmiyle dönüyor: Çekimler Muğla’da başladı

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre, 2006’da vizyona giren ve 636 bin seyirciye ulaşan Dondurmam Gaymak filminin devam halkası "Dondurmam Gaymak: Gapital" için çekimler Muğla’da başladı.

Yapımcılığını Unik Film’in üstlendiği filmin senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda da Eyüp Boz oturuyor.

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik ve Okan Çabalar’ın paylaştığı filmde Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir, Mehtap Bayri, Zehra Yılmaz ve Yasin Çam da rol alıyor.

Dondurmam Gaymak Gapitalin Ekim 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yüksel Aksu imzalı Dondurmam Gaymak, 24 Kasım 2006’da vizyona girmiş; Muğla’da dondurma satarak ayakta kalmaya çalışan Ali Usta’nın büyük markalara karşı mücadelesini anlatmıştı. Film, Türkiye’nin Oscar aday adayı olarak da gündeme gelmişti.