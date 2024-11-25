Dondurucu havayı direniş ısıtıyor

Emek Servisi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı’nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, beşinci gününde de sürdü.

20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler, bölgedeki soğuk havaya rağmen direnişlerine devam etti. Madenciler, eksi 5 dereceye kadar düşen havada direnişlerini sürdürürken “Beşinci günde, eksi 5 derecede varlık satışına hayır” sloganları attı.

Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube, varlık satışı ve özelleştirmeye karşı eylemlerini sürdüren madencileri dün ziyaret etti. Şube Başkanı Gülhan Şimşek, maden sahasında gerçekleştirdiği açıklamada “Çayırhan’da özelleştirmeye karşı direnen maden işçilerini ziyaret ederek dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik. Yaşasın sınıf dayanışması, birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerini kullandı.