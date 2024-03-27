Dondurucu soğuklar mart ayında da etkisini sürdürüyor

Ardahan’da dondurucu soğuklar mart ayında da etkisini sürdürüyor

İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta kara kışı yaşayan Ardahan’ın Göle ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ağaçların kırağı tuttuğu kentte gece etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Olcay Çağıl, ’’Mart ayı olmasına rağmen halen daha soğuk var. Soğukla mücadele ediyoruz. İnşallah sıcaklar başlar’’ dedi.