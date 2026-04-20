Dönemin yetkilileri nerede?

Dersim’de 5 Ocak 2020’de kaybolmasının üzerinden 6 sene geçtikten sonra dosyası yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı süreleri uzatıldı. 10 şüphelinin tutuklandığı dosyada, bazı kamera kayıtlarının kayıp olduğu, hastane verilerinin silindiği ve savcılığın talep ettiği görüntülerin gönderilmediği ortaya çıktı. Bu durum kamuoyunda “delillerin sistematik biçimde ortadan kaldırıldığı” tartışmalarını beraberinde getirdi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, Tunceli İl Jandarma Komutanı dahil üst düzey birçok kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı soruları da gündeme geldi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklandı. Gözaltı sürelerinin uzatıldığı dosyada, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiasıyla soruşturmaya dahil edildiği ileri sürüldü. Doku ailesi, Vali Sonel ve eşinin tutuklanması için savcılığa başvurdu. Aynı dosyada bir dönem Tunceli Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir başhekimin de hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin iddialar kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

SİLİNEN VERİLER

Soruşturma dosyasındaki teknik incelemelerde SIM kart ve IMEI kayıtları üzerinden dikkat çekici bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü. Baz kayıtlarında şüphelilerin aynı bölgelerde sinyal verdiği, bazı sosyal medya hesaplarına izinsiz girişler yapıldığı iddiaları dosyaya yansıdı. Bilirkişi raporlarında ise Doku’nun kaybolduğu saatlere ilişkin kritik kamera görüntülerinin ya hiç bulunamadığı ya da eksik şekilde dosyaya girdiği ifade edildi. Hastane kayıtlarında da bazı tarihlere ait giriş verilerinin sistemde yer almaması “olağan dışı” olarak değerlendirildi. HTS kayıtlarıyla ilgili olarak da bazı taleplerin “kayıt bulunamadı” gerekçesiyle geri çevrildiği bilgisi dosyaya yansıdı.

HTS KAYITLARI YOK

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Kasım 2024’te Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz’ın ölümüne dair Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan HTS kayıtlarını istedi. Ancak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı yılın 8 Kasım’ında kayıtların bulunmadığı yönünde dönüş yaptı. 6 yıl aradan sonra Gülistan Doku ilk kez resmi belgelerde “maktul” olarak geçti.

Öte yandan Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı. SCNN Türk’ün haberine göre Sonel ifadesinde, Doku’yu tanımadığını ve suçlamaları reddettiğini savunurken, dosyada yer alan baz kayıtlarına ilişkin açıklamaları ise dikkat çekti.Dosyada kamu görevlilerinin rolüne ilişkin iddialar siyasetin de gündemine girdi. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Gülistan Doku dosyasıyla birlikte devlet bürokrasi ile hareket eden bir çetenin açığa çıktığını belirterek "Süleyman Soylu bu soruşturmaya dahil edilecek mi? Bu dosya, sadece yerelde birkaç yerle ilişkilendirerek açıklanamaz’’ dedi. ‘‘Susurluk olayının, kirli ilişki ağlarını ortaya çıkardığı gerçeği hepimizin hafızasında’’ diyen Kordu, "Devletin bürokrasini yanına alan, o bürokrasi gücüyle beraber yürüyen, hatta o bürokratik güçle beraber çeteleşen bir gerçeklikten bahsediyoruz. Örneğin; Rojwelat Kızmaz, Gülistan Doku’un en yakın arkadaşıydı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durumdan azade tutulabilir mi?’’ diye sordu.

İMKÂNLAR SEFERBER

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın nasıl yaşandığını ve üstünün örtülmesi için yapılanları anlattı. Çömez, ‘Gülistan Doku’ soruşturmasıyla ilgili açıklamasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğluna işaret ederek ‘‘Uyuşturucu kullanan oğlu, Gülistan Doku’ya bu odada tecavüz ediyor. Daha sonra Uzi marka bir silahla kafasından vurarak öldürüyor ve Pertek ilçesine bağlı bir köyde gizlice gömüyor. Bu korkunç cinayetin izlerini yok etmek için devletin tüm imkânları devreye sokuluyor’’ dedi.

ANNE DOKU: KIZIMIN KEMİKLERİNİ İSTİYORUM

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki kızı Rojin Kabaiş için adalet arayan baba Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek için Dersim’e gitti. Nizamettin Kabaiş, adliye önünde Gülistan’ın annesi Bedriye ile ablası Aygül Doku ile görüştü. Baba Kabaiş, Bedriye Doku’nun elini öptü. Kızı için adalet talebini yineleyen acılı baba dosyaların aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması çağrısı yapıldı. Baba Kabaiş, Rojin dosyasının da çözüleceğine inandıklarını belirterek, “Onlar validen şüphe etmişti, bizim olayda da rektörden çok şüpheleniyorum. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz, bu olayın peşini de hiç bırakmayacağız” dedi. Gülistan’ın annesi Bedriye Doku da sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, “Ben bir anneyim. Bunlara müebbet verilmesini istiyorum. Ben kızımın katillerini buldum, inşallah sizinki de bulunur. Kızımın kemiklerini istiyorum’’ diye konuştu. Gülistan’ın ablası Aygül Doku d tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in annesi H.S. hakkında da şikayetçi olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “En ağır şekilde müebbet almalarını istiyoruz, adalete inanıyoruz.”

AİLELERDEN ORTAK ADALET ÇAĞRISI

Gülistan Doku dosyasının yeniden açılması, benzer kayıp ve şüpheli ölüm dosyalarını da gündeme taşıdı. Giresun’da 8 yıl önce şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, “Bu süreç bizim için umuttur. Tüm dosyalar yeniden ve etkin biçimde incelenmeli” derken, aileler yıllardır süren belirsizliklerin son bulmasını istedi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

• Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 Haziran 2022'den 7 Ekim 2024'e kadar Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Peki bu süreçte neden ilerleme sağlanamadı?

• Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da soruşturmaya dahil edilecek mi?

• Bu süreçte sorumluluğu olan dönemin Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, Tunceli İl Jandarma Komutanı dahil üst düzey birçok kamu görevlisi tüm iddialara ve delillere rağmen neden halen soruşturma kapsamında neden değil?

• Soruşturma neden yıllar sonra derinleşti ve raftan indirildi?