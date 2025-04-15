Dönercide korkutan yangın
Kaynak: İHA
Hatay’da prefabrik dönercide çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan dönercide yaşandı. Gece saatlerinde alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer iş yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Prefabrik iş yerinde soğutma çalışması gerçekleştirilerek, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.