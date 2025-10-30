Dönmez’den yeni single: “Sarhoş Düşler”

Kerem Ulaş Dönmez, yeni single’ı “Sarhoş Düşler”i dinleyiciyle buluşturuyor.

Yıllardır aranjör ve prodüktör olarak projelerde yer alan Kerem Ulaş Dönmez, bu kez kendi solo üretimiyle müziğini daha kişisel bir alana taşıyor.

Akustik gitar ve çellonun ön planda olduğu balad tarzındaki slow rock parça; geçmişte yaşanmış ama unutulamayan bir aşkın ardından gelen o “sarhoş rüya” hâlini anlatıyor. Şarkının söz, müzik ve aranjesi Dönmez’e ait.

Eserin video klibi ise yönetmen Mustafa Özen tarafından çekildi.

Albümün lansman konseri 12 Kasım günü Beyoğlu Asmalımescit’te bulunan ‘Celtic Irısh Pub’ sahnesinde sürpriz sanatçı konuklarla gerçekleşecek.