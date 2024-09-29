Dönüm noktası olarak kabul ediliyor: Tip 1 diyabetli hasta kök hücre nakliyle tamamen iyileşti

Çin'in Tianjing şehrinde yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, Tip 1 diyabet hastalığının tamamen iyileşmesini sağlayan kök hücre nakli tedavisiyle tıp dünyasında bir ilke imza attı.

Kendi vücudundan alınan hücrelerle gerçekleştirilen nakil ile üç aydan kısa bir süre sonra kadının kendi insülinini üretmesini sağladı.

Nakil sonrası Nature dergisine açıklamalarda bulunan kadın, artık şeker yiyebildiğini belirterek, "Her şeyi yemekten keyif alıyorum" dedi.

Tedavi, Kanada’daki Edmonton Üniversitesi’nde nakil cerrahı ve araştırmacı olan James Shapiro tarafından "büyüleyici" olarak nitelendirildi.

Shapiro, "Hastanın öncesinde ciddi miktarda insülin alması gerekirken, nakil sonrası diyabet tamamen tersine çevrildi" dedi.

DÜNYA GENELİNDE YARIM MİLYAR İNSANI ETKİLİYOR

Söz konusu nakil, kök hücre araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Dünya genelinde yarım milyar insanı etkileyen diyabet, tedavi seçeneklerinin kısıtlılığı nedeniyle büyük bir küresel sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Özellikle adacık hücre nakilleri, bağışçı sayısının yetersizliği ve bağışıklık baskılayıcı ilaçların kullanım zorunluluğu nedeniyle yaygın olarak uygulanamıyor.

Ancak kök hücrelerin, vücuttaki herhangi bir dokuya dönüştürülebilmesi ve laboratuvarda sınırsız çoğaltılabilmesi, pankreas dokusu üretiminde sınırsız bir kaynak sağlayarak bu sorunun üstesinden gelinmesi umudunu artırıyor.

Uzmanlar, bu yeni tedavi yöntemiyle kişilerin kendi hücrelerinden üretilen dokuların kullanılması sayesinde bağışıklık baskılayıcı ilaçlara duyulan ihtiyacın ortadan kalkabileceğine dikkat çekiyor.