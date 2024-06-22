Dönüş yolundaki tatilciler yollarda yoğunluk oluşturdu

Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Güncel 22.06.2024 19:09 Giriş: 22.06.2024 19:09

Güncelleme: 22.06.2024 19:11 Kaynak: AA

A- A A+

AA