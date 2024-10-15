Dönüşüm altında araziye el koyma

AKP’li Ümraniye Belediyesi, 2B arazisi üzerinde olan Topağacı Mahallesi’nde tapu harçlarını ve vergilerini ödeyen yurttaşlara, mahallenin rezerv alan ilan edildiği ve evlerinden çıkmaları gerektiğini belirterek tebligatlar gönderdi. 29 gün içinde yapının boşaltılmaması ve yıktırılmaması durumunda altyapı hizmetlerinin durdurulacağı, tahliyenin ve yıkımın idari makamlarca yapılacağı kaydedildi. Topağacı Mahallesi sakinleri, AKP’li belediye başkanı İsmet Yıldırım’a tepki göstererek ‘‘Kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yapılıyor, buna karşı hukuki mücadele başlatacağız’’ dedi.

SORULAR YANITSIZ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında belirlenen rezerv alan içinde kaldığı belirtilen mahalledeki yapılar için tahliye kararı çıkarıldı. Uzun süredir bölgede yaşayanlara farklı projelerle gelen belediyenin halkın istediği doğrultuda bir planlama yapmadığını söyleyen bölge halkı, durumu yetkililer ile görüşmek istedi. Ancak geri dönüş alamadı. Bunun üzerine bölge sakinleri önceki gün Kazım Karabekir Spor Kulübü’nün sezon açılışı nedeniyle mahallelerine gelen İsmet Yıldırım’la konuşmak istedi.

Mahalleli ‘‘Rezerv alan istemiyoruz’’ pankartı ile Yıldırım’ı bekledi. Yıldırım, tepkiler üzerine etkinlik sonunda konuşacağını belirterek mahallelinin beklemesini söyledi. Açılış sonunda yurttaşların sorularını yanıtsız bırakarak alanı terk etmek isteyen Yıldırım ile halk arasında tartışma çıktı. Yıldırım ‘‘Oyum sana helal değil’’ diyen yaşlı bir kadına ‘‘Senin başörtüne bu hareketler yakışıyor mu?’’ diye cevap verdi. Halk Yıldırım’ı yuhaladı. Mahalle sakinlerinden Turgay Kutlu, BirGün’e yaptığı açıklamada 10 yıl önce tapularını aldıklarını anımsatarak "2b’den ( orman niteliğinde olmayan alanlar) tapularımızı paraları ödeyerek aldık. 5 yıl sonra geldiler dediler ki ‘Burası kentsel dönüşüme giriyor. Size yüzde 45 veriyoruz.’ Önümüze muvafakatname koydular ve dediler ki ‘Bunu imzalayacaksınız, buradaki sayıya bakacağız ona göre de inşaatlar başladığında notere gidip karşılıklı sözleşme yapacağız.’ İnşaata başladıklarında maliyeti neyse oradan borçlanacaktık ancak öyle olmadı’’ dedi. Kutlu, şöyle devam etti: ‘‘2,5 yılda bir çivi bile çakılmadı. 6 ay önce belediye buraya geldi ve ofis açtı. İnsanları arayıp ‘gelin sözleşmenize imza atın’ dediler. Biz de ‘2,5 yıl önce sözleşme imzaladık, neyin sözleşmesi. Önceki imzaladığımız sözleşme ne oldu?’ diye sorduk. Dediler ki ‘Ümraniye Belediyesi burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretti, bakanlık eski sözleşmeleri kabul etmiyor, tekrar sözleşme yapılacak. Burada okuyup imzalayın.’ Buradaki insanların yarısından çoğu 60 yaş üstü, okuma yazma bile bilmiyor, teknik terimleri anlamak mümkün değil. Ben sözleşmeyi ele geçirdim. Sözleşmede ciddi hak kaybı var. Önceki sözleşmede 8 daire alıyordum. 6 tane 85, 2 tane 95 metrekareydi. Sadece maliyetinden borçlanıyordum, şimdi 6 tane 75 metrekare daire verip inşaat bittikten sonra satış fiyatından borçlanıyorum. İnşaat devam ederken proje değişebilir, toprak sahibi hak sahibi olamaz’ deniyor. Bunun gibi pek çok şey var. İnsanlara bu sözleşme dayatılmak isteniyor. Dava açacağız, gerekirse mahalleyi yakarız, ranta kurban vermeyiz."

Turgay Kutlu

AKIBETİ BELİRSİZ

Aynur Akpınar da yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı itirazlarını dile getirdiklerini belirterek ‘‘Akıbeti belli olmayan bir sonuca sokulmak isteniyoruz. Usulsüz yapılan kentsel dönüşümü kesinlikle istemiyoruz’’ dedi. Akpınar, şöyle devam etti: ‘‘Tapularımızı belediyeye teslim edip sonucu ne olduğunu bilmediğimiz bir durumun içine girmek istemiyoruz. 216 metrekare yerim var, evim 150 metrekare. Burada 4 dairelik bir yer var. Devlet bana diyor ki ‘Size üç daire vereceğiz. Bir de borçlandıracağız.’ Bizi neye göre borçlandıracaksınız? Ne zaman biteceği de belli değil. Ev bitince gelip evin bedeline bakacaklar ve o zaman ne kadarsa onun üzerinden borçlanacağız. Bu bilinmezlikler de bizi şüpheye düşürüyor. Ne ödeyeceğiz, ne yapacağız, belki ödeyemeyeceğiz, belki bize verilen evleri bırakıp gitmek zorunda kalacağız.’’

Aynur Akpınar

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YANDAŞA AYRICALIKLI PROJELER

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu da şunları söyledi: ‘‘Beton lobisinin istekleri ile bakanlık üzerinden rezerv alan ilan edilerek evlerinden atılmak istenen alana lüks konutlar yapılacak ve rant paylaşımı burada da devam edecektir. Yoksul halkı düşünmeden müteahhit yararına projeler Ümraniye’nin kaderi olmamalıdır. İsmet Yıldırım Kiptaş Genel Müdürü olduğu günden itibaren rant odaklı projelerin önünü açmıştır. Ümraniye Belediye Başkanı olduğu dönemde yandaş firmalara ayrıcalıklı projeler yapılması için kendi seçmenini bile karşısına almaktan çekinmemektedir.’’

∗∗∗

YANDAŞA AYRICALIKLI PROJELER

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu da şunları söyledi: ‘‘Beton lobisinin istekleri ile bakanlık üzerinden rezerv alan ilan edilerek evlerinden atılmak istenen alana lüks konutlar yapılacak ve rant paylaşımı burada da devam edecektir. Yoksul halkı düşünmeden mütahit yararına projeler Ümraniye’nin kaderi olmamalıdır. İsmet Yıldırım Kiptaş Genel Müdürü olduğu günden itibaren rant odaklı projelerin önünü açmıştır. Ümraniye Belediye Başkanı olduğu dönemde yandaş firmalara ayrıcalıklı projeler yapılması için kendi seçmenini bile karşısına almaktan çekinmemektedir.’’