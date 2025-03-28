Dönüşüm değil, yıkım var

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan ve Küba mahallelerinde yaşanan kentsel dönüşüm sürecine ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede şu sorular yer aldı:

“İBB ve Kandilli Rasathanesi’nin “Olası Deprem Kayıp Tahminleri” raporuna göre, Tozkoparan Mahallesi, Güngören’in en sağlam yapı stokuna sahip ikinci mahallesi olarak gösterilmektedir. Buna rağmen, zemin yapısı daha riskli ve yapı stoku daha zayıf olan mahalleler dururken neden Tozkoparan kentsel dönüşüm için öncelikli bölge ilan edilmiştir? 2020 öncesinde halk lehine çıkan yargı kararlarının, aynı dava konularında 2022 sonrası tamamen aksi yönde ve “adrese teslim” izlenimi veren kararlarla değiştirilmesi hakkında Bakanlığınızın bir değerlendirmesi var mıdır? Neden hâlâ herhangi bir inşaat faaliyeti başlatılmamıştır?”