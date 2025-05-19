Dönüşüm gibi destek de şart

Gökay BAŞCAN

Uluslararası Atık Toplayıcıları İttifakı (IAWP) Koordinatörü Taylor Cass Talbott ve İtalya Eşya Operatörleri Ulusal Ağı (RETE ONU) Başkanı Pietro Luppi, Türkiye’de geri dönüşüm işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği ve KATIK Kooperatifi’nin misafiri olan heyet, Yeni Sahra, Fikirtepe ve Ümraniye Kadosan’daki atık depolarını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Dünyanın dört bir tarafındaki işçilerin deneyimleri aktaran heyet, Türkiye’deki geri dönüşüm işçilerinin sorunlarını dinledi.

Çeşitli görüşmelerin ardından BirGün’ü ziyaret eden IAWP Koordinatörü Taylor Cass Talbott ve İstanbul Geri İstanbul Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu sorularımızı cevapladı.

IAWP Koordinatörü Talbott ve Mendillioğlu (ortada) BirGün’ü ziyaret etti.

52 ülkede yarım milyon kişiyi temsil eden bir kurum adına Türkiye’yi ziyaret ettiklerini belirten Talbott, “2 günlük ziyaretimiz bize gösterdi ki Türkiye’deki geri dönüşüm işçilerinin yerel yönetimlerden ve hükümetlerden daha çok desteğe ihtiyacı var” diyor.

2 günlük ziyaretinizde ilk gözlemleriniz neler? Türkiye’de geri dönüşüm işçilerinin durumu hakkında neler söylersiniz?

Talbott: Türkiye’de çok önemli bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Topladıkları atıkları depolama yöntemleri gerçekten ilginç. Devletten daha fazla desteğe ihtiyaçları oldukları açık. Hükümet onları engellemekten ziyade, işleri konusunda daha çok yardımcı olacak politikalar üretmeli. Arjantin gibi başka ülkelerde çöp ayrıştırma ve atık toplama çok daha organize bir şekilde yürüyor. Yerel yönetimlerin, atık toplayıcılarla sözleşmeler imzalıyor ve onlara depolama yerleri gösteriyor. Yerel yönetimler, Türkiye’ye kıyasla bu işin daha içindeler. Hindistan’da da atık toplayıcılar öncelikle bir eğitimden geçiyor. Atık toplayıcıların hakları yasalarla korunuyor. Brezilya’da da bunu gözlemledik hatta ABD de bile benzer bir şekilde süreç yürütülüyor.

ABD DE FARKINA VARDI

Talbott: ABD’de uzun süredir hükümetler atık toplayıcılarının farkında bile değildi. Daha önce göz ardı edilen atık toplama süreçlerine dahil oldular ve atık toplayıcılarıyla ilgili yeni girişimlerde bulunuyorlar. Atık toplayıcılığının ve geri dönüşümün ne kadar önemli bir iş olduğunun farkına varmaya başladılar. Atık toplayıcılarının çalışma koşullarını düzenlemeden bu işin yürümeyeceğini anlamaya başladılar. Atık toplayıcıları, Latin Amerika’da 1990’lardan bu yana organize oluyorlar. Hükümetler atık toplayıcıları barınma sorunu dahil birçok sorunun çözülmesinde yardımcı olabiliyor. Hem kendi organizasyonları, sendikaları, toplulukları hükümetlere sorunları çözmek için baskı yapabiliyorlar.

Atık toplayıcılığı geri dönüşüm için şart. Birleşmiş Milletler de bunun ilgili birçok anlaşma ve yeni girişim söz konusu. Atık toplayıcıları bu girişimlerde, görüşmelerde söz sahibi mi?

Talbott: BM’de özellikle plastik atığa ilişkin müzakereler yönetiliyor ve biz de atık işçilerinden temsilcilerle bunlara katılıyoruz. Her ne kadar karar alıcı pozisyonunda olmasak da taleplerimizi dile getiriyoruz. Tüm girişimlerimize rağmen, BM ya da hükümetler geri dönüşüm, iklim değişikliği ve sürdürülebilir ekonomiyle ilgili karar alırken geri dönüşüm işçilerini göz ardı edilebiliyor.

IAWP’ye katılım süreciniz nasıl gelişti? Bu üyeliğin İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği için somut olarak ne tür katkıları oldu?

Mendillioğlu: İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği olarak, 1 buçuk yıl önce IAWP’nin bir parçası olduk. IAWP’nin ilk kongresi geçen yıl düzenlendi ve temsilen derneğimiz de oradaydı. Atık meselesini konuşuyoruz ancak kavramı yanlış ifade ediyoruz. Atık değil, hammadden bahsediyoruz. Atık denilen şey birçok sektörde kullanılan bir hammadde. Tekstilden otomotive, uçak sanayiden tutun da günlük hayatın her alanında kullanılıyor. Dolayısıyla bu hammaddenin tekelleşmesi ve kontrol edilebilmesi için sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası bir rekabet ve uluslararası rekabet ile anlaşmalar söz konusu. Böyle bir durumda da başka ülkelerdeki deneyimlerden yararlanmak, uluslararası bir direnişi örgütlemek de bizim açımızdan son derece önemli. Bu açıdan bu ziyareti önemli buluyoruz. 2 günlük bir saha ziyareti için Türkiye’ye geldiler.

Yerel yönetimlerle kurulan ilişkilerde ne tür yapısal zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Sizce daha adil ve kalıcı bir ilişki modeli nasıl kurulabilir?

Mendillioğlu: Atık işçilerinin yerel yönetimler ve bakanlıklarla olan ilişkileri de en az çalışma koşulları kadar kırılgan ve düzensiz. Daha çok ‘sorun’ yaşandığında ‘çatışmalı’ olarak karşı karşıya gelinen atık işçilerinin hem çalışma hem de yaşam koşullarına ilişkin İBB İPA tarafından 2022 “ Kentin Yükünü Sırtlananlar: İstanbul’un Katı Atık Toplayıcıları, Sorunlar ve Talepler” başlığı ile bir rapor yayımlandı. Bizlerin çalışma ve yaşam koşullarına, alanın ihtiyaçlarına, diğer tarafların talep ve önerilerine genel bir bakış niteliğinde olan rapor uluslararası örneklerin de doğrultusunda alanda kooperatifleşmenin önemine dikkat çekiyordu. Rapor sonuçlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de değerlendirme fırsatı bulduk ve çıktılar ışığında İLO Türkiye Ofisinin de destekleri ile katı atık işçileri olarak kooperatifleşme ile ilgili ilk adımlar atıldı ve KATIK kooperatifi kuruldu. Türkiye’nin gündemi malum hep dalgalı. Seçimler, ve maalesef 6 Şubat Depremi gibi elim bir felaket süresince pilot bir uygulamayı başlatmak üzere Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile görüşmeler başlattık. Belediye başkanları Onursal Adıgüzel de Mesut Kösedağı da yapıcı iradelerini ortaya koydular. Ancak kentin içinde kangrenleşmiş sorunların çözümü ile ilgili hiç denenmemiş bir adım atmak kolay bir şey değil. En üst noktadan dahi olsa ortaya konulan iradenin sonuç sağlanması için aşağıya kadar bir yapılanma ve çaba gerekli. Nitekim hali hazırda bu zincirin halkalarının tam olarak kurulamamasından dolayı Ataşehir Yeni Sahra bölgesinde atık depolarına yönelik belediye operasyonları ile karşı karşıyayız. Yerel yönetimler bu noktada, sorunların çözülmesinde ortak sorumluluk almaktan ziyade daha çok ‘düzenleyici’ tedbirler ile atık işçilerinin uyması gereken kuralları tarif ettikleri bir yerde kalmaya çalışıyor. Oysaki alanın gerçekliği çalışma, barınma, sağlık, temiz suya erişim, iş güvenliği, çocuk işçiliğinin sonlandırılması dahil çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Kuşkusuz ki yıllardır yerel yönetimler üzerinden de süregiden iktidar baskısının İBB, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarına yönelik 19 Mart operasyonu ile bir üst noktaya taşınması hem politik hem de idari süreçlerde kesinti yarattı, yaratıyor. Ancak tarafların buna izin vermemesi demokrasi, özgürlükler ve eşitlik mücadelesini birlikte yükseltmesi gerekir. Biz atık işçileri olarak gerekli sorumluluğu aldık, almaya da devam edeceğiz. Beklentimiz belediyelerin de aynı sorumlulukla hareket etmesi yönünde…