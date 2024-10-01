Dönüşüm için devlete güven yok

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Friedrich Naumann Vakfı (FNF) ve İnsan Hakları Akademisi (İHA) iş birliğiyle ilk Şehir Konuşmaları etkinliği İPA Kampüs’te gerçekleştirildi. Kentin sorunlarının ele alındığı etkinlikte özellikle barınma krizi ve afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin inşası konusu ele alındı. Etkinlikte söz alan katılımcılar; afet sorunu, afet hazırlığı, konut hakkı, kira artışları, kentsel dönüşüm ve dayanıklı şehirlerin oluşturulması hakkında tartıştı.

Uzman görüşlerinin de sunulduğu etkinlik, farklı bakış açılarını bir araya getirerek, toplumsal sorunlar hakkında yeni ve yaratıcı çözümler ortaya koydu. Etkinlikte İnsan Hakları Akademisi’nden Elif Güney Menderes ve İstanbul Planlama Ajansı’ndan Elif Yıldız Kızılca yaptıkları konuşmalarda Şehir Konuşmaları’nın toplumsal kutuplaşmayla mücadeledeki önemine dikkat çekti. İPA’dan Cansu Yapıcı sunumunda İstanbul’daki kira artışları ve gayrimenkul piyasasında yaşanan fiyat artışlarının özellikle dar gelirli hanelerin konuta erişimini zorlaştırdığını ifade etti.

Fotoğraf: İHA

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mine Eder Türkiye’de barınma sorunu devam ederken gecekondulaşma, kaçak yapılar, kentsel dönüşüm gibi konuların ön plana çıktığını belirtti. Sunumların ardından katılımcılarla kentin sorunları ve çözümlere ilişkin bir tartışma gerçekleştirildi.

Yurttaşlar kente dair endişelerini şöyle sıraladı:

• Kaçak yapılara çıkarılan imar afları ve hukuki keyfilikler dolayısıyla adli süreçlere güvensizlik.

• Kaçak yapılar için yeterli yaptırımlar uygulanmaması, politik fayda için bazı uygulamalara göz yumulması.

• Sosyal konut projelerinin bir rant aracı olarak yandaşlara dağıtılması.

• Resmi enflasyon ve TÜFE rakamlarının güvenilir olmamasının kira kontrolündeki artış sınırının da adil olmamasına sebep olması.

• Çürük binalarda güçlendirme çalışmalarının maliyetinin bireylerin karşılaması açısından zorlu olması.

ÇÖZÜM NE OLMALI?

Kentin sorunlarına ilişkin öneriler ise şöyle yer aldı:

• Kentsel dönüşüm projeleri yalnızca fiziksel yapıları değil, toplumsal yapıları da dönüştürmelidir.

• Afet riskine karşı dayanıklı şehirler inşa ederken merkezi ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun artırılması gerekmektedir.

• Toplumsal adaletin sağlanabilmesi ve kentin yoksulluk problemiyle mücadele edebilmek için sosyal konut projeleri artırılmalıdır.

• Kira artışları kontrol altına alınmalı, dar gelirli hanelerin konut erişimini kolaylaştırılmalıdır.