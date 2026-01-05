Dönüşüm işçileri destek bekliyor

Emek Servisi

Kadıköy Belediyesi ekipleri, Fikirtepe’deki geri dönüşüm depolarının yarına kadar boşaltılması için uyarı yaptı. Geri dönüşüm emekçileri, tüm emek dostlarını desteğe çağırdı.

McDonald’s’ın lojistik hizmetlerini yürüten HAVI Lojistik’te, toplu iş sözleşmesi sürecinde patronun düşük ücret dayatmasına karşı İstanbul Merter’deki McDonald’s Şubesi önünde işçiler eylem yaptı.

İşçiler, Kadıköy Belediyesi yönetiminin “Yarın tüm gücümüzle ve güvenliği de yanımıza alarak sizi buradan göndereceğiz” dediğini aktardı. Valilik, kaymakamlık ve emniyet ile yapılan görüşmelerde “Böyle bir kararlarının olmadığı” denildiği ifade edilen açıklamalarında “Kadıköy Belediyesinin geri dönüşüm emekçilerine karşı sergilediği bu düşmanca tutumun sebebi nedir?” diye soruldu.

Nakliyat-İş üyesi işçiler, eylemin ardından şube içinde oturma eylemi gerçekleştirdi. İşverenin bazı iş yerlerini sözleşme kapsamı dışında tutmaya çalıştığını ve enflasyonun altında ücret dayattığını belirten Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Çayırova, Ankara ve İzmir’de grev kararları alındığını hatırlattı.

Görüşmelerden sonuç alınmaması halinde grevlerin hayata geçirileceğini belirten Küçükosmanoğlu, McDonald’s şubeleri önündeki eylemlerin süreceğini ve boykot çağrısı yaptıklarını ifade etti.