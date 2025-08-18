Dönüşün ödülü: Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman

CHP’de iki dönem milletvekilliği, iki dönem de belediye başkanlığı yaptıktan sonra geçen günlerde aniden AKP’ye katılmaya karar veren Özlem Çerçioğlu, çok geçmeden ödülünü aldı.

Perşembe günü Ankara'da düzenlenen törenle AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, haftanın ilk günü 860 milyon TL'lik yatırım açıklaması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü iş birliğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağlandı.

İHA’daki habere göre finansmana dair imzalar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı.

Sağlanan finansman ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın filosuna 40 yeni araç ekleneceği iddia edildi.

Bu gelişme, muhalefetin yönettiği belediyelere yönelik ayrımcılığın göstergesi oldu.

Çerçioğlu, sabah saatlerinde de belediye çalışanlarına yüzde 23 oranında zam yapıldığını açıklamıştı.