Dördüncü ÇED onayı: Isparta'nın suyunu Coca-Cola içti

Gökay BAŞCAN

Artık kuraklık ve su kesintileriyle anılan göller bölgesi Isparta’da kalan su da Coco-Cola’ya peşkeş çekildi. 500 bine yakın nüfusu olan Isparta’nın kullandığı toplam suyun yüzde 7,1’i sadece bir tesiste tüketilecek.

İklim krizine bağlı artan kuraklık nedeniyle su krizi artık kışın dahi yaşanırken iktidar kalan suyu da şirketlere bağladı. Isparta’nın ev sahipliği yaptığı ülkenin en büyük gölü Eğirdir ve Kovan olmak üzere bölgedeki birçok göl kurudu. Su krizinin derinleştiği Isparta’da yıl boyunca yapılan düzenli su kesintileri yurttaşı mağdur etti.

DÖRDÜNCÜ ÇED ONAYI

Halkı susuz bırakan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi’nin meşrubat üretim tesisinin kapasite artışına onay verdi. Isparta’nın Gönen ilçesinde bulunan meşrubat üretim tesisi ilk olarak 2016 yılında faaliyete geçti.

9 yılda 3 kez çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı alarak kapasite artışlarına gitti.

Son olarak kapasitesini iki katından fazla artırmak isteyen şirkete bir kez daha onay verilerek Isparta halkının suyu gasp edildi.

Bugüne kadar yılda, 776 milyon 110 bin litre su tüketen şirket, kapasite artışıyla birlikte 1 milyar 659 bin 972 bin litre su harcayacak.

Yaklaşık 500 bin yurttaşın yaşadığı Isparta’da yıllık toplam su miktarı ise 23 milyon ton. Böylece sadece bir tesis, bütün kentin harcadığı toplam suyun yüzde 7,1’ini kullanacak. Ayrıca üretim tesisinde günde 50 kilograma yakın atık ambalaj meydana gelecek.

Bakanlık’tan verilen onayla birlikte yapılacak kapasite artışı için şirket 2 milyar TL’ye yakın para harcayacak. DSİ’nin, yerel yönetimlerin de görüşlerinin alındığı ÇED dosyasında, hiçbir kurum şerh koymadı.