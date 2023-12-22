Dorsesi kopan TIR yolu ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA
Batman’da kavşağı dönemeyen TIR'ın kopan dorsesi yolu trafiğe kapattı.
Kozluk’tan Diyarbakır istikametine gitmekte olan 06 DN 6956 plakalı TIR, Batman-Diyarbakır karayolu Turgut Özal Bulvarında virajı alamadı.
Virajı alamayan TIR'ın dorsesi koptu.
Kopan dorse yolu bir süre ulaşıma kapattı.
Dönüş sırasında tırın hızının düşük olması muhtemel kazanın önüne geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Çekici marifetiyle kopan dorsenin taşınmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
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