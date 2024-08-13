Dört ay geçti ama sesimi duyan yok

Boğmaca tanısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan 2 aylık Hamza bebeğin, tedavide kullanılması gereken solunum cihazının geç geldiği ve yaşamını yitirdiği iddialarının ardından aile hukuk mücadelesi başlattı. Hastane başhekim, başhekim yardımcısı ve yoğun bakım ünitesi sorumluları hakkında şikâyetçi olan aile, "Sorumlular hesap versin. 4 aydır sesimizi duyan olmadı" diye konuştu.

Hastane yönetimi ile doktor arasındaki kişisel sorunun ortasında kaldığını belirten bebeğin babası Tacettin Delikanlı, durumu savcılığa taşıdı.

2 aylık bebeklerinin ölümünde ihmali ve sorumluluğu olduğunu iddia ettiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri hakkında şikâyetçi olan aile soruşturmayla ilgili ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Aile, sonuç alamamaları durumunda davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını kaydetti.

ADALET İSTİYORUM

Baba Tacettin Delikanlı, şunları söyledi: "Soruşturmada bir ilerleme kaydedilemiyor. Bebeğimi kaybedeli 4 ay oldu, ihmali olanlar cezalandırılmadı. Hastane yönetimi ve doktor görevleri başında, hastane yönetimi ile doktor arasındaki kişisel husumet devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bu olaya duyarsız kaldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından; tanıklar dinlendi deliller toplandı ancak soruşturma ağırdan alınıyor adalet istiyorum. Suçlular cezasız kalmasın. Bu durumun sorumlusu kimlerse hesap vermesini istiyorum. Bu olayın kapatılmasını istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

28 Nisan 2024 tarihinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaşayan 2 aylık Hamza Delikanlı isimli bebek, fenalaşması üzerine ailesi tarafından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan ve entübe edilen bebek daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan bebeğe Malign boğmaca tanısı konuldu. Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Güner Özçelik, Mekicks MV200 adlı solunum cihazının temin edilmesi ve çocukta uygulanması istendi.

Cihazın temin edilmesi için rapor hazırlayan Dr. Özçelik, raporu aileye vererek hastane yönetimine iletmesini ve bu cihazın bir an önce alınması gerektiğini belirtti. İddiaya göre, raporla beraber hastane yönetimine başvuran bebeğin babası, cihaza ihtiyaçlarının olduğunu ve temin edilmesi gerektiğini söylemesi üzerine hastane yönetimi çocuğun durumunun iyi olduğunu ve cihaza ihtiyaç olmadığını söyledi. Çocuğun durumunun ağırlaşması üzerine cihazın günler sonra temin edildiği, cihaz gelene kadar çocuğun hayatını kaybettiği öne sürüldü.