Dört ay sonra yanıtsız yanıt geldi

BirGün/Ankara

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala’nın Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde 2023 yılında Kılıç Ayakkabı Fabrikası'nda çalışan işçilere solvent etkilenimine bağlı ‘Solvent Polinöropatisi’ tanısı konulması hakkında verdiği soru önergesine dört ay sonra yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 26 Ocak’ta çalışan sağlığı hakkında sorularını ileten Pala’nın soru önergesine verilen yanıtta yalnızca mevzuattan söz edildi. Sorular ise yanıtsız kaldı.

Bakan’ın gönderdiği yazı üzerine açıklama yapan CHP’li Pala, "7 başlıkta soru yönelttim. Bakan ise yanıt vermemeyi tercih etti" diyerek şunları söyledi:

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyulmuyor, ülkemiz çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda maalesef sınıfta kalıyor. Çalışanlar gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çalışma ortamındaki kimyasal maruziyeti nedeniyle ömür boyu tedavi edilmesi gereken hastalıklara yakalanabiliyor, sakatlanabilir ya da yaşamını yitirebiliyor.

Bakan Işıkhan’a Tokat Çamlıbel İlçesinde bir ayakkabı fabrikasında solvent etkilenimine bağlı olarak solvent polinöropatisi tanısı alan işçi sayıları başta olmak üzere; işyerinin denetlenme durumunu, denetim sonucuna göre hangi yaptırımların uygulandığını, işyerinde kullanılan solventleri ve işyeri ortamındaki solvent ölçümlerini içeren 7 başlıkta soru yönelttim. Bakan ise yanıt vermemeyi tercih etti. Ülkemizde meslek hastalıklarına tanı konmasıyla ilgili büyük zorluklar var. Maalesef ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı konuyla yeterince ilgileniyor. Meslek hastalıklarından korunmak için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve üretim süreçlerinin denetlenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda; Bakanlığı sorumluluklarını yerine getirmeye ve sorularımıza yanıt vermeye davet ediyorum.”

Solvent Polinöropatisi nedir?

Solvent (Çözücü) diğer madde veya malzemeleri çözmek veya seyreltmek için kullanılan çok sayıda kimyasal maddeye verilen addır. Genellikle organik sıvılardır. Birçok solvent aynı zamanda kimyasal ara ürünler, yakıtlar ve geniş bir ürün yelpazesinin bileşenleri olarak da kullanılır. Benzen, aseton, tetrakloretilen, trikloretilen ve ksilenler endüstride yaygın olarak kullanılan solventler arasındadır. Belirli çözücülere düşük düzeyde bile olsa uzun süre maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri arasında dermatit, merkezi sinir sistemi hastalıkları, böbrekler, karaciğer veya kanda hasar veya benzen örneğinde olduğu gibi kanser bile bulunabilir.

Polinöropati, sinirlerin hasar görmesi veya işlevlerinin bozulması sonucunda ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Yanma veya sızı şeklinde ağrı, uyuşukluk, karıncalanma, kas zayıflığı veya kaslarda körelme ile kendini gösterir. Solvent Polinöropatisi ise solvent nedenli sinirlerin hasar görmesi veya işlevlerinin bozulması ile ortaya çıkan bir meslek hastalığıdır.