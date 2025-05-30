Dört Ayaklı Şehir'den sanat ve sokak hayvanlarıyla dayanışma buluşması

Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği, risk altındaki sokak hayvanlarıyla dayanışma amacıyla iki günlük özel bir etkinlik düzenliyor.

30–31 Mayıs 2025 tarihlerinde, saat 15.00–19.00 arasında İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın 5533, 5554 ve 6531 numaralı alanlarında gerçekleşecek sergi, güncel sanat ile hayvan hakları mücadelesi arasında bağ kurmayı hedefliyor.

20 sanatçı, Dört Ayaklı Şehir’in çağrısıyla bir araya gelerek, insan-hayvan ilişkilerine dair düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyor.

Sergi, aynı zamanda yuvalandırma ve kaynak geliştirme amacı da taşıyor. Katılımcı sanatçıların bağışladığı eserler, Can Yoldaşını Yaşat kampanyasına önerilen minimum miktarda bağışta bulunan ziyaretçilere hediye edilecek.

Katılımcı Sanatçılar:

Burçak Bingöl, Cansu Çakar, Deniz Aktaş, Dilara Mataracı, Erkan Özgen, Füsun Onur, Gözde İlkin, Güçlü Öztekin, Güneş Terkol, Halil Yavuz Ertürk, İnci Eviner, İnci Furni, İris Ergül, Nalan Yırtmaç, Nancy Atakan, Seçil Erel, Semra Can, Volkan Aslan, Yasemin Özcan, Yıldız Güner, Zulal.

Performans: İris Ergül – Hayvanat Mahkemesi

30 Mayıs, 18.30 – Atölye 5554 Teras

İstanbul’un kentsel dokusunda hayvanların görünürlüğünü ve yaşam alanlarını sorgulayan performans, yedi hayvan karakteri aracılığıyla izleyiciyi insan-hayvan ilişkilerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

Atölye: Yıldız Güner ile Maske Atölyesi

30–31 Mayıs, 16.00–19.00 – Atölye 5554

Katılımcılar kendi fabllarını yaratacakları bu atölyede, hayvan figürleriyle ortak ifade yolları geliştirecek. Katılım ücretsiz, ancak kontenjanla sınırlıdır.

Köpeklerle Tanışma ve Yuvalandırma

Etkinlik boyunca Can Yoldaşını Yaşat kampanyası kapsamında yuva arayan köpeklerle tanışma ve sahiplendirme süreçlerine dair bilgilendirme çalışmaları yapılacak.