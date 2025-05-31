Dört ayda 83 milyon TL’lik organizasyon!

Kamu adına gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlar, iktidarın “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının sembolü halini aldı. Çok sayıda kamu kurumu, mülkiyetinde bulunan tesislere rağmen toplantı ve organizasyonlar için beş yıldızlı otelleri tercih etti. Büyük bölümü yalnızca bir gün süren toplantılar için milyonlarca lira harcandı.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen şatafatlı toplantı ve organizasyonlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı genelgede, harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek kamu kurumlarına, “Toplantıları mümkün olduğunca az personel ve çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirin” uyarısı yapıldı.

KATLANAN HARCAMA

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren genelgedeki uyarıların etkisizliği, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe verileri ile ortaya konuldu. 2024 yılının ocak-nisan döneminde 53 milyon 913 bin TL olan kamu adına gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlar için yapılan hizmet alımının bedeli, 2025 yılının ocak-nisan döneminde 82 milyon 919 bin TL’ye yükseldi.

Kamu kurumlarının Ocak-Nisan 2025 dönemindeki 82,9 milyon TL’lik toplantı ve organizasyon giderinin aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 2 milyon 354 bin TL

• Şubat: 12 milyon 547 bin TL

• Mart: 22 milyon 449 bin TL

• Nisan: 45 milyon 569 bin TL