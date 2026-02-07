Dört ayda iki rekor kıran Elif'in hedefi madalya

Türkiye rekorunu 4 ayda 2 kere kıran milli atlet Elif Akçiçek, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Muş'un Varto İlçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan 17 yaşındaki Fenerbahçe Kulübü'nün sporcusu Elif Akçiçek, geçen yıl 30-31 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelli koşuda 6.35.83'lik derecesiyle yıldızlarda 24 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 28 Aralık'ta düzenlenen Salon Rekor Deneme Yarışması'nda 18 Yaş Altı Yıldız Kızlar Kategorisi'nde de 3 bin metrede 9.34.43'lük derecesiyle 8 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başaran Elif, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Muş Atletizm Pisti'nde günde çift antrenmala yarışlara hazırlanan başarılı atlet, Portekiz'deki Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

"SEZONU ÇOK YOĞUN GEÇİRDİK"

Milli atlet Elif, yaptığı açıklamada 5 yıldır atletizm branşıyla aktif ilgilendiğini söyledi.

Dört ayda iki Türkiye rekoru kırdığını belirten Elif şunları söyledi:

"Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Yarışması'nda ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim Portekiz'de kürsü yapmak. Sezonu çok yoğun geçirdik.

Yarışmadan sonra ağustosta Amerika'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ilimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 3 bin metre engelli kategorisinde birinci olmak istiyorum.

Sabah ve akşam çift antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşım Derya Kunur ile antrenman yapıyorum. Emeklerinden dolayı antrenörüm Naim Koçlardan'a çok teşekkür ediyorum."

"MİLLİ GURURUMUZ"

Elif'in antrenörü Naim Koçlardan, "Elif Akçiçek ilimizin milli gururu. Bu yıl liseyi bitirip üniversite hayatına başladı. Kendisi çok başarılı bir sporcu. Kısa zamanda milli takıma seçilip güzel dereceler aldı. Hedefler bitmiyor. Portekiz'den ülkemize birincilik kupasını getireceğiz." diye konuştu.

Muş Atlezim Pisti'nde sporcuları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da Elif'in 2024'te atletizm milli takım kadrosuna girdiğini ve milli sporcunun başarılarını Portekiz'de de devam ettireceğine inandığını dile getirdi.