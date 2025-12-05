'Dört başlı canavar' heykeline soruşturma: 2 kişi gözaltında

İstanbul Şişli'deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gericiliğe karşı mücadelesini sembolize eden heykelin sergilenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel, sosyal medyada hedef gösterildi.

DHA'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. M.K. ile A.E.I. gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.