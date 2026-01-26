Dört belediye başkanı AKP'ye katıldı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ikisi belde olmak üzere dört ilçe belediye başkanının AKP’ye katıldığı bildirildi.

Buna göre, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ile Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un; Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül’ün AKP'ye geçtiği açıklandı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un parti üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verildiğini duyurmuştu.

Başkan Karadavut ise yaptığı açıklamada “AKP'ye geçtiğini” bildirerek, bu nedenle ihraç edildiğini ifade etmişti.