Dört bir tarafı kuşatmaya aldı

POLİTİKA SERVİSİ

Toplumun kendisine destek vermeyen tüm kesimlerine yargı sopası gösteren iktidar baskıyı her geçen gün artırmaktan geri durmuyor.

Siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, barolar, belediye başkanları, TÜSİAD üyeleri, sokak röportajına demeç veren yurttaşlar hemen herkes hedef tahtasına konulurken her güne yeni bir soruşturma, gözaltı ve tutuklama furyası yapılıyor.

İstanbul dahil 10 ilde düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyonlarda, dört gün önce gözaltına alınan politikacı, gazeteci ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 54 kişiden 30’u ‘‘örgüt üyeliği’’ iddiasıyla tutuklandı. DEM Parti MYK üyeleri Semiha Şahin ve Mehmet Saltoğlu, Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, gazeteciler Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül ile sanatçı Pınar Aydınlar’ın da bulunduğu 30 kişi tutuklanırken, 13 kişiye ev hapsi, 7 kişiye de adli kontrol verildi. Tutuklananlar Silivri ve Bakırköy Cezaevi’ne gönderildi.

Bugünün BirGün'ü

HDK ETKİNLİKLERİ VE GEZİ SORULDU

Gözaltındakilere, 2012 ve 2013 yıllarına ait ‘tape’ kayıtları, HDK konferansları ve etkinlikleri, Gezi ve 1 Mayıs gibi takip edilen haberler soruldu. Gazeteciler ve avukatları; söz konusu telefon görüşmelerinin 13 yıl önce hukuksuz şekilde elde edildiğini, tape dinlemelerini yapan soruşturma savcılarının daha sonra ‘FETÖ’den mahkûm olduğunu ve daha önce bu dinlemelerden açılan soruşturmalara takipsizlik verildiğini aktardı. Ayrıca savunmalarda, savcılığın iddialarının aksine HDK’nin legal bir örgütlenme olduğunun Yargıtay kararlarıyla ortaya konulduğu da belirtildi. Soruşturmada, gazeteci Elif Akgül’e gazetecilik faaliyetleri soruldu, editörle yaptığı haber görüşmeleri de dahil olmak üzere 2012 yılındaki telefon konuşmaları delil olarak sunuldu. Akgül ise ifadesinde savunmasında, 13 yıl önce elde edilen ‘tape’ kayıtlarının, 17-25 Aralık soruşturmalarını hazırlayanlar tarafından hukuksuzca elde edildiğini ve daha önce takipsizlik verildiğini söyledi. Gazeteci Yıldız Tar’a da 2012 ve 2013 yıllarında kadın ve LGBTİ hakları savunucularıyla yaptığı görüşmeler suç unsuru olarak gösterildi. Tar ifadesinde, 2013 yılından bu yana gazetecilik yaptığını ve tüm etkinlikleri gazeteci olarak takip ettiğini söyledi. Tar, “Bana sorulan sorular 2012 yılına aittir, tape olarak kullanılan ses kayıtları dönemin FETÖ savcıları tarafından elde edilmiştir’’ dedi.

İMAMOĞLU’NA 6’NCI SORUŞTURMA

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı için CHP’de ön seçime resmi adaylık başvurusu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine ‘‘resmi belgede sahtecilik’’ suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nu 26 Şubat’ta ifade vermeye çağırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada 2024 Aralık ayının başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumuna müzekkere yazıldığı belirtildi. Savcılık, İmamoğlu’nun 26 Şubat’ta ifadeye vermeye çağrıldığını duyurdu.

Savcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi: ‘‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir.’’

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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANACAK

65 bine yakın üyesiyle dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu bugün seçimsiz olağanüstü genel kurulunu toplayacak. İstanbul Barosu’nun 21 Aralık tarihinde Suriye’nin kuzeyinde öldürülen iki gazeteci hakkında yapmış olduğu açıklama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazdığı davaname ile Baro Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınması ve yerlerine yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de duruşma için 4 Mart gününü belirlemişti. Mahkemenin duruşma günü verdiği 15 Ocak’ta Barolar Birliği’nin de katılımıyla İstanbul Barosu’nda yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı. Bugün yapılacak olan genel kurulda hiçbir grup aday olmayacak.

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“TERÖR” FEZLEKESİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı. İstanbul Barosu, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de güvenlik güçlerince öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024'te baronun resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayınladı. Bu paylaşımın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan haklarında açılan soruşturmalara atıf yaparak öldürülen şahısların gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü üyeleri olduğunu kaydetti. Ardından İstanbul Barosu’na terör soruşturması başlatıldı.