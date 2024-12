Dört bir taraftan kuşatma

Suriye’de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çetelerin 27 Kasım’da başlattığı saldırılar birinci haftasını doldurdu. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği gün harekete geçen cihatçıların fitilini ateşlediği çatışmalar dört bir cephede sürüyor.

Halep’i ele geçiren cihatçıların Hama kuşatması Suriye ordusu tarafından püskürtüldü. Suriye hükümet güçleri Hama’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve müttefiklerine karşı saldırı başlattı.

HAMA’DA PÜSKÜRTÜLDÜLER

Ordunun Hama yakınlarındaki Zeynelabidin Dağı’nın kontrolünü yeniden sağladığı kaydedildi. Suriye resmi haber ajansı SANA da ordunun Hama’nın kuzeyindeki "terör örgütlerine" karşı operasyonlarda başarılı olduğunu bildirdi. El Vatan gazetesi, cihatçı grupların Hama’nın 20 kilometre dışına ‘püskürtüldüğünü’ yazdı.

SANA, ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinde saldırı başlatan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ordu tarafından durdurulduğunu bildirdi. SDG önceki gün bölgede yedi köyün kontrolünün SDG’nin eline geçtiğini duyurmuştu.

MENBİÇ’E GİREMEDİLER

Türkiye destekli cihatçıların çatı örgütü Suriye Milli Ordusu ise SDG’nin kontrol ettiği Fırat nehri’nin batısındaki Menbiç’e girmek için saldırılarını sürdürüyor. Kent çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığı cihatçıların sızma girişiminin engellendiği kaydedildi.

Halep’i ele geçiren HTŞ ile Türkiye destekli SMO arasındaki çatışmalar da devam ediyor. HTŞ, kontrol edilen bölgelerde “yağma ve hırsızlık” yapıldığı suçlamasıyla SMO’ya bağlı gruplardan bazı komutanları tutukladı. SMO’ya bağlı “Özgürlük Şafağı Operasyonlar Odası” (Fecir el-Huriye), tutuklanan üyelerinin serbest bırakılması ve kontrol edilen bölgelerin kendilerine devredilmesi konusunda HTŞ’ye ihtar çekti.

Öte yandan HTŞ, SMO’yu, Suriye hükümetine karşı “yeterince saldırgan olmamakla” ve saldırılarında “YPG’ye odaklanmakla” suçluyor.

PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ

Suriye’de çatışma içinde çatışmalar yaşanırken Katar, krize dair kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Ortadoğu’nun pimi çekilmiş bir bombaya dönüştüğünün belirtildiği açıklamada, askeri müdahalelerin sürdürülebilir sonuçlar üretmedi vurgulandı. Açıklamada "Bölgedeki çatışmaları sona erdirecek çözümler için Türkiye ve bölgedeki diğer ortaklarla birlikte çalışıyoruz" denildi. ABD ise Deyr El Zor’un Irak’a sınır Elbukemal kasabasında ‘ABD ve koalisyon güçleri için açık tehdit oluşturan’ grupların hedef alındığını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD üssü yakınına düzenlenen saldırılara ‘misilleme’ olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi, "Odak noktamız, güçlerimizi korumak ve SDG ile ortaklaşa yürütülen IŞİD karşıtı operasyonları sürdürmektir" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Suriye’de yaşanan son gelişmelerin Beşar Esad yönetiminin destekçileri Rusya ve İran’ın "dikkatlerinin dağıldığının" bir göstergesi olduğunu söyledi. Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Blinken, "Esad’ın siyasi bir sürece anlamlı şekilde dahil olmayı reddetmesi de bu son saldırıya ve HTŞ’nin sahada elde ettiği kazanımlara kapı açan şey olmuştur" diye konuştu.

Suriye’de cihatçıların ve Türkiye destekli SMO’nun saldırıları Kobanê’nin karşısında bulunan Urfa’nın Suruç ilçesinde protesto edildi. HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da eyleme katıldı. Bayındır, "AKP-MHP iktidarı bizi on yıl öncesindeki günlere götürmek istiyor. Bu politikayı terk edin. Karanlık güçleri buradan uyarıyoruz; bir daha kirli oyunlarınızı tekrarlamayın" ifadelerini kullandı. Hatimoğulları da şunları söyledi: "911 kilometrelik Suriye sınırımızın güvenliği barışla tesis edilir dedik. Bu çetelere güvenirseniz döner sizi vurur dedik. Suriye’de attığınız her olumsuz adım dönüp bizleri vuruyor."

FIRAT’IN DOĞUSU TEHLİKEDE

Gazeteci Mervan Özdemir

Türkiye'nin Afrin, Girê Spî ve Serekaniyê'yi kontrolü altına almasıyla birlikte HTŞ ve SMO'nun bu bölgelerdeki nüfuzunu artırmak için ciddi hazırlıklara girdiği tahmin ediliyordu. Son dönemde, özellikle Halep'teki gelişmeler, Türkiye destekli grupların saldırılarını hızlandırmaları için büyük bir fırsat sundu. İsrail’in İran ve Hizbullah’a yönelik yürüttüğü yoğun hava saldırıları, bu radikal gruplar için Suriye'nin kuzeyindeki stratejik noktaları ele geçirmek adına bir fırsat yarattı. Aynı şekilde Halep çevresindeki İran ve Hizbullah güçlerinin Lübnan’a kaydırılması bölgedeki güvenlik dengesini ciddi şekilde değiştirdi ve bu da Türkiye destekli radikal grupların saldırılarına alan açtı.

ŞAŞIRTICI OLMADI

Halep’te aniden patlak veren durum, yaşananları başından bu yana takip eden Kürtler için daha az şaşırtıcıydı. Kürtler, özellikle Türkiye’nin içerisinde olduğu ve yegane hedefi Rojava’daki kazanımların tasfiyesi olduğu plan ve projelerin her an her fırsatta hayata geçirilebileceğini bekliyordu. Suriye’nin batısındaki bu gelişmelerin etkisiyle, HTŞ ve SMO’nun Halep’ten sonra hedef aldığı yerler, Rojava ve Özerk Yönetim kontrolündeki bölgeler oldu. Halep’e yönelik saldırının tüm boyutları henüz tam netleşmemişken, gözler Kürtlerin nasıl bir pozisyon alacağına çevrildi. Halep’in kuzeyinde, Afrîn’in hemen güneyinde yer alan Tel Rıfat ve Şehba’da Afrinli yüz binlerce göçmen yaşıyordu. Halep’in kuzeyindeki Şêxmaqsud ve Eşrefiye mahalleleri de Halep saldırısıyla kuşatılmak istenen alanlar oldu. Halep saldırısı başlayınca SDG, Halep’in doğusundaki Kürt mahalleleri ile Tel Rıfat ve Şehba’yı buluşturmak için hamlede bulundu. HTŞ ve SMO’nun bölgeyi kuşatması sonrası koridor açma hamlesi gerçekleşemedi. SDG (Suriye Demokratik Güçleri) Tel Rıfat ve Şehba'daki halkı Rakka ve Tabka gibi SDG’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusundaki güvenli alanlara yönlendiriyor. Konuştuğumuz kaynaklar SDG’nin Halep ve Minbiç’ten çekildiği ya da çekileceği yönündeki haberlerin HTŞ ve SMO’nun bölgeyi ele geçirmesi için bilinçli olarak yaydığı spekülasyonlar olduğunu söylüyor. SDG güçleri bölgenin savunulması adına taarruza geçmiş halde.

SDG’nin ilk hedefi Tel Rıfat ve Menbiç ve buradaki halkın güvenliğiydi. İkinci tercihleri Dêrezor çevresinde IŞİD saldırılarına kapı aralayan köylere yönelik oldu. Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bu bölgedeki yedi köy alındı. Üçüncü tercih, Halep’teki Kürt mahalleleri ve Minbic’te savunma hattının oluşturulmasıydı. Her ne kadar bir çekilmeden söz edilse de SDG güçleri ne Halep mahallelerinden ne de Menbiç’ten çekildi. SMO Ankara’nın desteği olmadan Menbiç’e almakta zorlanıyor. HTŞ’nin destek güçleri Menbiç’e sevk ettiği söylense de HTŞ’nin önceliği Güney Halep’ten Şam’a ilerlemek. Buna karşın SMO’nin ana hedefi ise kuzeydeki Kürtler. Menbic ve Til Temir gibi alanlara karşı büyük saldırıların olacağı bekleniyor.