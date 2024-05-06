Dört bir yanda hıdırellez coşkusu

Haber Merkezi

Baharın gelişi olarak kutlanan Hıdırellez yurdun dört bir yanında kutlandı. Yurttaşlar kadim geleneği coşkuyla yaşatırken, bahar havasında kutlamalar yapıldı. Edirne’de kutlanan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için kente gelen çok sayıda turist kentte müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli bir hareketlilik oluşturdu. Özellikle Romanlar’ın eğlenceleriyle renklenen kutlamalara katılmak için Edirne’ye Anadolu’nun pek çok ilinden turist geldi.

Otellerin dolması nedeniyle bazı turistler Kırklareli’ndeki oteller ile ilçelerde konakladı. Meriç Nehri kenarı, Selimiye ve Tahmis meydanları, Sarayiçi binlerce insanın eğlencelerine sahne oldu. Roman müzik grupları eşliğinde başlarında Hıdrellez-Kakava tacı takmış gruplar dans edip eğlendi.

Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı ve Avcılar Belediyesi tarafından Firuzköy Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez kutlamaları da başladı. Şenliğe katılanlar yakılan ateş üzerinden atlayarak dilek diledi. Öte yandan Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan Tayfun Kahraman, kızı Vera’nın fotoğrafını paylaşarak Hıdırellez’i kutladı.