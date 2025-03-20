Dört bir yanda protesto edildi

Haber Merkezi

Operasyon ülke genelinde de protesto edildi. İzmir'den Kayseri'ye Muğla'dan Rize'ye halk sokağa çıktı.

İZMİR

Binlerce yurttaş operasyonun ardından CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. İl Başkanlığı’nın bulunduğu sokağı dolduran kalabalık, "Hak, hukuk, adalet", "İsyan, devrim, özgürlük" "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", " Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Her yer İstanbul her yer direniş" sloganlarıyla karara tepki gösterdi. Protestoya, SOL Parti, TİP, DEM Parti, ve diğer siyasi partiler ile Türk-İş, DİSK, KESK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve diğer meslek kuruluşları destek verdi.

MUĞLA

Muğla’da da sokağa çıkan yurttaşlar, gözaltılara tepki gösterdi. Yapılan eyleme polis müdahale ederken 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ

Kayseri İl Başkanlığı önünde toplanan demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler hukuksuzca yapılan bu operasyonların karşısında yılmayacaklarını ifade etti.

DENİZLİ

CHP Denizli İl Başkanlığı önünde eylem düzenlendi. Eylemde sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "Tayyip istifa" sloganları atıldı. CHP İl Başkanlığı karşısında yurttaşlar tarafından ‘Demokrasi’ nöbeti başladı.

DERSİM

CHP İl Örgütü yaşanan tutuklamalara tepki göstermek için açıklama yaptı. Açıklamaya Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, DEM Parti Dersim milletvekili Ayten Kordu, CHP’li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katılarak destek verdi.

RİZE

Rize Fındıklı’da da halk iktidara karşı yürüyüşe geçti: “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları eşliğinde kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce yurttaş katıldı. Fındıklı halkı, ilçe belediyenin çağrısıyla "Demokrasi Nöbeti"ne başladı.

HATAY

Hatay Antakya’da da yurttaşlar kitlesel yürüyüş gerçekleştirdi, yapılan açıklamada, "Kabul etmiyoruz halk kazanacak Saray kaybedecek" denildi.