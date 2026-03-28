Dört bir yanda saldırı altındayız

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katıldı. Özel, 150 ülkeden 250 gencin katıldığı kongreye CHP'ye ve belediye başkanlarına yönelik devam eden soruşturma ve operasyonlara değindi.

CHP'li 19 belediye başkanının tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, "İBB'ye dahi seçilmiş belediye başkanına kayyum atama niyetiyle operasyon yapılmıştır" diye konuştu.

İBB'ye yönelik operasyonların ardından yaşananları anlatan Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

20’YE YAKIN BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

“İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına operasyon yapmak üzere İstanbul’un başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı getirildi. Siyasi bir kişi, Adalet Bakan Yardımcısı başsavcılığa getirildi. Geldiği gün özel görevle geldiği biliniyordu. Geldikten itibaren hemen bir ay sonra İstanbul’un en büyük ilçesine operasyon yaptı ve belediye başkanını alıp içeriye attı. Oraya kayyum atadı. Sonra bir başka önemli ilçeye, boğazın içinden geçtiği Beşiktaş ilçesine operasyon yaptı. Ardından Ekrem İmamoğlu’na operasyon yaptı ve onu tutukladı. Şu anda Türkiye’de 20’ye yakın belediye başkanımız tutuklandı.”

“Biz son seçimlerde yerel yönetimleri yüzde 65’ini kazandık. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Erdoğan’ın partisini 25 yıl sonra yendik ve bütün anketlerde birinci partiyiz. Türkiye’de bir tarih yazılıyor. Şu anda 150 ülkeden bu salonda olan 250 genç arkadaşım, tam da bir büyük mücadelenin doruk noktasında, saldırının en şiddetli olduğu ama direncin de en yüksek olduğu noktada tarihi tanıklık ediyorsunuz. Buradan altını çizelim, Türkiye’den beni dinleyen herkes şunu görsün. Dünyadaki 150 ülkeden 250 genç buraya geldi, burada Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü’nün Dünya Kongresi yapılıyor. Yani saldırı altındayız, daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız tutuklanmıştı, 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma şu anda Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız, dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz.”

OTORİTER POPÜLİST LİDERLER DEVRİ GEÇECEK

“Son olarak şunu söylemek isterim. 21’nci yüzyılın ikinci çeyreği yaklaşırken hep şu endişeden bahsediyorduk ve şunu konuşuyorduk. Yapay zeka, ışıksız fabrikalar, robotlar, robotların yaratacağı işsizlik ve o kendi kendini yönetebilen makinelerin birbiriyle konuşup, birbiriyle öğrenmesi insanlık için tehdit midir? Bunu hala daha tartışmalıyız. Ama öngörmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Dünyanın otoriter popülist liderleri birbirleriyle konuşuyorlar ve birbirlerinden öğreniyorlar. Bir ülkede çıkan bir kısıtlayıcı yasa, bir diğerine ilham ya da cesaret kaynağı oluyor. Dezenformasyon yasaları, baskılar, düşünebildiğiniz teker teker burada sayarak zaman kaybetmeyeceğim otoriter popülist liderlerin ülkelerine, dünyaya ve demokrasiye yaşattığı gerileme. Gösterilen uluslararası dayanışmayı çok önemsiyoruz. Ümit ediyorum yaklaşık en geç iki yıl sonra yapılacak seçimlerde o güne kadar daha bize ne kötülükler yapacaklar bilmiyoruz. Ama hepsini hazırız ve dimdik ayaktayız.”